A SAD do Desportivo das Aves enviou nesta quarta-feira um comunicado à Agência Lusa para garantir que está a desenvolver esforço para viabilizar a deslocação da equipa ao Algarve, para defrontar o Portimonense na 34.ª e última jornada da Liga.



«No sentido de terminar a temporada com a dignidade e respeito que esta instituição nos merece, a SAD aproveita para garantir estar a desenvolver todos os esforços no sentido de assegurar a deslocação da equipa ao Algarve e encerrar a sua participação na I Liga», pode ler-se.



A estrutura liderada pelo chinês Wei Zhao revela ainda estar na posse da Taça de Portugal de 2018, dada como desaparecida: «No seguimento dos acontecimentos dos últimos dias, a SAD do CD Aves vem agradecer todo o empenho posto pelo clube, pelo presidente António Freitas e todos os intervenientes na organização do jogo com o Benfica de terça-feira. Para sossegar os adeptos e evitar que os alarmismos dos últimos dias ganhem maiores dimensões, informa-se ainda que a Taça de Portugal está na posse da SAD»

«A SAD confirma estar a trabalhar no sentido de viabilizar o preenchimento de todos os pressupostos necessários para inscrever o CD Aves nas competições profissionais na próxima época, estando em negociações com os seus credores para honrar todos os compromissos assumidos. Importa esclarecer que são falsas as notícias em que se aponta Estrela Costa como representante de jogadores no mercado de transferências», conclui o comunicado.