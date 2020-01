O Desportivo das Aves entra em 2020 no último lugar da Liga e certo de que só pontos, muitos pontos, o podem salvar. O clube já contratou o defesa central Buatu - por empréstimo do Rio Ave -, mas Nuno Manta reconhece ainda muitas limitações no plantel.



O treinador falou na antevisão à receção ao Santa Clara.



«Há muito tempo que vivemos com a pressão diária de conseguir pontos. Perante o grupo disponível, temos de colocar em prática as nossas vantagens e esconder os nossos defeitos. Neste momento, não somos tão bons quanto gostaríamos de ser», assumiu Nuno Manta.



O jogo frente aos açorianos é, como são todos agora para o Aves, decisivo.



«O Santa Clara só perdeu duas vezes fora [diante de FC Porto e Sporting de Braga, ambos por 2-0] e é uma equipa bastante organizada e pragmática, que gosta de enervar quem joga em casa. Vamos trabalhar para conseguir os três pontos, sabendo que é importante estarmos muito concentrados do início ao fim.»



Em relação ao mercado de transferências, Nuno Manta espera mais reforços, sempre consciente das «possibilidades e limitações» do Aves.



«A tarefa é árdua, mas temos esperança em conquistar os pontos necessários. Além disso, tentamos corrigir e evoluir todos os aspetos, mas isso não significa que amanhã as coisas aconteçam.»



O Aves-Santa Clara realiza-se às 15h30 de sábado e será seguido AO MINUTO no Maisfutebol.