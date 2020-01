O defesa Jonathan Buatu é reforço do Desportivo das Aves por empréstimo do Rio Ave até ao final desta época, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

Os dois clubes confirmaram oficialmente o acordo na tarde desta sexta-feira. O mesmo contempla uma cedência na qual o Desp. Aves fica, posteriormente, com opção de compra pelo internacional angolano.

Em nota oficial, o Rio Ave informa que Buatu já rescindiu a ligação aos belgas do Mouscron, clube no qual o defesa jogou na primeira metade desta época, também cedido pelo emblema de Vila do Conde: fez apenas dois jogos.

Buatu conhece o segundo clube da carreira em Portugal. Na época passada, na equipa principal do Rio Ave, realizou um total de 28 jogos.

