Entre elogios ao Rio Ave, o técnico do Marítimo está à espera de uma partida interessante em Vila do Conde.



«Na organização defensiva, procuram não dar muito espaço entrelinhas, mas, ao mesmo tempo, são agressivos na forma como pressionam. Acho que vai ser um jogo interessante e vamos ver quem é que vai conseguir tirar vantagem nesta luta de forças entre aquilo que é o controlo do jogo com a bola», começou por dizer José Gomes, em conferência de imprensa.



O encontro da 15.ª jornada da Liga marca o regresso do treinador de 49 anos a Vila do Conde, onde treinou o Rio Ave na primeira metade da época 2018/19. No entanto, José Gomes frisou que a equipa está diferente daquela que orientou no passado.

«As coisas no futebol mudam rapidamente. Saíram jogadores, chegaram outros e tem, agora, uma forma diferente de jogar com o Carlos Carvalhal. Conheço grande parte dos jogadores, mas é verdade que as ideias são completamente diferentes», sublinhou.



Por último, José Gomes confirmou a ausência de Maeda do jogo frente aos vila-condenses e abordou o regresso de Joel Tagueu à Madeira.

«Pedi um jogador que nos ajudasse a fazer golos. O Joel deixou aqui uma boa imagem e mostrou aptidão para fazer golos e é com essa capacidade do Joel que nós estamos a contar para o futuro», comentou.



O Rio Ave-Marítimo está agendado para as 15h00, do próximo domingo.