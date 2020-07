Depois de a GNR ter rebocado dois autocarros e de ter arrestado outros bens que estavam no estádio, a Polícia Judiciária esteve nos escritórios da SAD do Desportivo das Aves, informa a TVI24.



Segundo a mesma fonte, a PJ deslocou-se à Vila das Aves ainda nas primeiras horas da manhã.



Refira-se que o pedido do arresto de bens foi da Engimov, empresa responsável pela construção do centro de estágios do Desp. Aves, que está agora parada. A construtora exige uma verba em atraso superior a 400 mil euros, de um investimento inicial que estava previsto ser de 3,6 milhões de euros.



Além deste episódio, o emblema avense viu Mato Milos avançar para a rescisão unilateral do contrato, tornando-se o décimo jogador a fazê-lo devido aos sucessivos incumprimentos salariais.