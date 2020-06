Declarações do treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, à SportTV, após a vitória sobre o Belenenses SAD, na Cidade do Futebol, por 3-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«Entrámos com oportunidades de golo, acabámos por sofrer, o Belenenses entrou bem e com um sistema tático igual ao nosso, a acertar nas pressões. Mas a equipa reagiu bem, conseguimos concretizar situações na primeira parte. No entanto, foi importante manter o nível, a posse, atacar. Acabámos por vencer justamente.»

«Nós gostamos de sair a jogar, o nosso objetivo é marcar golo e criar condições para a equipa estar mais perto da baliza adversária, saindo curto por trás ou jogando direto. Mas temos de ir alternando, criando novas soluções. Queríamos surpreender o adversário, às vezes com mais riscos, mas estamos conscientes disso. A equipa conseguiu, além de sair a jogar, jogar direto. E é assim que se constrói uma equipa, capaz de responder ao adversário. Conseguimos levar a melhor.»

[Segunda parte sem golos:] «Também criámos oportunidades de golo, boa exibição do Koffi, tivemos vários remates à baliza na segunda parte. Naturalmente, em vantagem, o risco a ter era menor e a posse faz parte do nosso jogo e temos de A utilizar em vantagem. Conseguimos fazê-lo da melhor maneira, o Belenenses não conseguiu marcar na segunda parte. Nós, independentemente de termos marcado ou não, conseguimos ganhar.»

«As classificações constroem-se a partir de vitórias. Agora, pensar no próximo [jogo] e a classificação é a que surge a partir de vitórias consecutivas, que é o que procuramos sempre.»