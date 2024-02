David Neres é o jogador com a média de notas mais elevada na equipa da 22.ª jornada elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios com as pontuações estatísticas do parceiro Sofascore.

O extremo brasileiro regressou em grande forma, depois de recuperado da lesão, e esteve em especial evidência na goleada do Benfica ao Vizela (6-1) no Estádio da Luz, com a participação direta em quatro golos, com duas assistências e dois golos marcados.

Destaque também para as notas elevadas de Rafa Silva (Benfica), Galeno (FC Porto), Pedro Gonçalves (Sporting), Jhoden Cádiz (Famalicão) e ainda de Félix Correia, avançado do Gil Vicente que foi determinante no triunfo arrancado pela equipa de Barcelos no Estoril (3-1) e que, tal como David Neres, também teve a nota mais elevada no Maisfutebol.