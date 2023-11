O Sp. Braga, com quatro jogadores, é a equipa que mais contribui para onze ideal da 10.ª jornada da Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios com as pontuações estatísticas do Sofascore.

A equipa comandada por Artur Jorge esteve em especial evidência na última jornada, com a goleada ao Portimonense, por 6-1, com o contributo especial de Simon Banza [nota máxima da Sofascore], autor de um hat-trick que o catapultou para a liderança destacada da lista dos melhores marcadores da Liga, num jogo em que Al Musrati, Ricardo Horta e Bruma também tiveram notas elevadas.

Destaque também para João Neves que voltou a jogar como ala direito no Benfica no triunfo da equipa de Roger Schmidt em Chaves (2-0), arrancando a assistência que desbloqueou o marcador, e também para Marcus Edwards que marcou um grande golo e fez ainda uma assistência para Paulinho no difícil triunfo do Sporting sobre o Estrela da Amadora (3-2).

O onze conta ainda com dois jogadores do Farense, Muscat e Mattheus Oliveira, e com os contributos isolados do Estoril, Moreirense e Famalicão.