O Boavista apresentou esta quarta-feira o equipamento principal para a temporada de 2021/22.

A camisola principal mantém o histórico xadrez, mas apresenta mangas todas brancas. A parte de trás da camisola também será maioritariamente branca. Os calções e as meias serão pretos.



Bracali, Javi Garcia e Gustavo Sauer foram os modelos utilizados no anúncio do novo equipamento.

Veja nas fotos acima associadas os novos equipamentos do Boavista.