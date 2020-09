Negociado com o FC Porto, o Famalicão incluiu Toni Martínez na apresentação do plantel para a época 2020/21.



O avançado espanhol fez parte dos 26 jogadores exibidos num vídeo dos famalicenses gravado na Casa-Museu Camilo Castelo Branco.



Além da apresentação do plantel, o clube de Vila Nova de Famalicão divulgou o terceiro equipamento para a nova temporada. A nova pele do Famalicão, apresentando por adeptos como forma de agradecer a quem esteve na linha da frente na luta contra a Covid-19, é toda em tons de vermelho como pode ver na galeria associada.