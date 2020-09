O FC Porto tem acordo com o Famalicão para a transferência de Toni Martínez e já informou o jogador de que este será oficializado esta quarta-feira como reforço dos dragões, sabe o Maisfutebol.



Os campeões nacionais vão desembolsar uma verba entre os quatro e os cinco milhões de euros pelo avançado espanhol que vai assinar por cinco épocas.



A venda de Fábio Silva ao Wolverhampton permitiu aos azuis e brancos ganharam fôlego no ataque ao mercado que no espaço de dois dias asseguram dois avançados: Toni Martínez e Evanilson.



O jogador de 23 anos fez a formação no Valência, de onde saiu para o West Ham. Toni Martínez ainda fez três jogos pela equipa principal dos «hammers» antes de ser cedido a Valladolid, Rayo Majadahonda e Lugo. Na época de estreia em Portugal, Martínez anotou 14 golos em 39 partidas.