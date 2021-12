O Belenenses anunciou que todos os 74 afetados pelo surto de Covid-19 no clube terminaram o período de isolamento esta sexta-feira.

«Estão clinicamente curados da infeção por SARS-CoV2 todos os jogadores, treinadores, elementos do departamento médico e elementos do staff», pode ler-se no comunicado dos azuis, depois de se saber que todos os testes realizados esta sexta-feira tinham dado negativo.

O clube lembra que a principal preocupação neste momento «será reduzir ao máximo o risco de lesão», pois prevê-se que «alguns atletas possam não se encontrar nas melhores condições físicas».

O Belenenses informa ainda que a condição física dos jogadores vai ser avaliada este sábado, tendo em vista o jogo de domingo, diante do Estoril.

Por fim, os azuis elogiam as decisões da Delegada de Saúde e do Diretor Clínico «que permitiram conter esta nova variante, fazendo com que a mesma não entrasse em circuito comunitário».

A terminar, surge um recado para a Liga: «Neste sentido, desejamos que a Liga Portugal opte por ficar alinhada com esta tripla defesa — proteção da população em geral, proteção dos futebolistas e demais profissionais e, ainda, a defesa da verdade e qualidade desportiva.»