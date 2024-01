Três. Era este o número que ligava o Estoril e o Arouca à entrada da segunda volta da Liga. As duas equipas chegaram à décima oitava jornada do campeonato com três derrotas consecutivas e não deixa de ser curioso que foi ao minuto três que começaram a separar-se.

Guitane veio da direita para o meio, naquele que é o seu movimento característico, e fez um belo chapéu a de Arruabarrena, que não conseguiu impedir o 1-0 para o Estoril.

Início de jogo perfeito para a equipa de Vasco Seabra, que queria deixar para trás o mau momento e manter o Arouca atrás de si na tabela classificativa. Os estorilistas ocupavam o décimo terceiro lugar da Liga, com 17 pontos, enquanto os arouquenses vinham logo atrás, com menos um ponto e no décimo quarto posto.

Na primeira volta, o Arouca levou a melhor por 4-3 e a verdade é que o início do encontro deste sábado esteve à altura dessa partida. Aos sete minutos, Marqués falhou de forma incrível na cara de Arruabarrena e na outra baliza, a equipa de Daniel Sousa não falhou.

Jogada de contra-ataque bem desenhada pelo conjunto visitante, com Mujica, no frente a frente com Marcelo Carné, a não desperdiçar. O avançado assinou o golo número 12 da temporada em apenas 24 jogos. Uma média de um golo a cada dois jogo para o camisola 19 do Arouca.

Nos últimos três jogos, o Estoril tinha sofrido 12 golos e no duelo com o Arouca, a baliza de Marcelo Carné voltou a ser presa fácil para o adversário. Num jogo bem disputado, os arouquenses chegaram à vitória mesmo em cima do intervalo.

David Simão bateu um canto da direita e Tiago Esgaio, ao primeiro poste, cabeceou para as redes estorilistas.

Três derrotas consecutivas era o que unia Estoril e Arouca à entrada da décima oitava jornada. A equipa de Vasco Seabra soma, assim, a quarta derrota consecutiva, enquanto o conjunto de Daniel Sousa regressa as vitórias no campeonato.

Os dois emblemas estão agora separados por dois pontos na tabela classificada. Os canarinhos estão agora no décimo quarto lugar, com os mesmos 17 pontos. Os lobos sobem ao décimo primeiro posto, com 19 pontos.