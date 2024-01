Vasco Seabra voltou a falar sobre Koindredi, que tem sido apontado ao Sporting. O treinador do Estoril acredita que o médio vai ficar na sua equipa até ao final da temporada.

«O Koindredi fez uma exibição normal. Precisamos de ter um pouco mais dele, mas também de toda a equipa. A responsabilidade é minha. O Koindredi é um jogador extraordinário, com muito talento. Seja no Sporting ou noutro clube grande, tenho a certeza de que ele vai lá chegar. Acredito que vai ficar até ao final da temporada no Estoril. Queremos ser muito felizes com ele, depois logo se vê no final da época.»

Koindredi entrou para o lugar de Holsgrove, que saiu lesionado à meia hora do jogo com o Moreirense, que terminou com a vitória dos cónegos sobre os estorilistas por 3-1. O médio tem sido associado aos leões e esta época soma 14 jogos pela equipa de Vasco Seabra.