A FIGURA: James Léa-Siliki

Decisiva. Assim se pode descrever a exibição do camaronês, que atuou novamente na condição de suplente utilizado e veio dar a energia e velocidade que o ataque estorilista precisava à entrada para a reta final. Cabeceou para o 1-0 num bom gesto, correspondendo da melhor forma ao cruzamento de Tiago Gouveia.

O MOMENTO: um golo bastou, 90+6m

O Gil Vicente já acusava a pressão do resultado quando o Esotirl chegou à vantagem por Léa-Siliki, num ataque rápido que a defesa gilista já não teve pernas nem cabeça para acompanhar. Daí em diante, foi correr atrás do prejuízo, sem sucesso.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Santos

O colega Léa-Siliki roubou-lhe o protagonismo, mas a exibição que protagonizou no tapete de Barcelos é só mais uma prova de que tem tudo para ser uma das revelações do campeonato. Parecia uma locomotiva no corredor direito, mas não só fez uso da sua velocidade, como ainda definiu com precisão no ataque, nas boas combinações com os elementos ofensivos. Nunca teve o devido acompanhamento dos adversários no primeiro tempo e soube aproveitar isso mesmo. Na segunda parte, teve mais trabalho para parar Kevin.

Tiago Gouveia

Mais um jogo em que o extremo português mostra que talvez pudesse ter integrado o Benfica de Roger Schmidt. Alia potência a velocidade de forma perspicaz, ainda teve um remate perigoso (40m) que só não deu em golo graças a Andrew e fez a assistência para Léa-Siliki. Saiu lesionado.

Vítor Carvalho

Um dos melhores jogos da época. Voltou a ser o pêndulo do meio-campo gilista, esteve exímio nas recuperações e ainda se aventurou no ataque, com progressões de bola e a libertá-la nos corredores. Somou um remate de fora da área digno de registo (76m).

Fran Navarro

Apagado. Não somou qualquer ocasião de golo e destacou-se apenas pela pressão nos centrais. Esperava-se mais de um homem que tinha marcado cinco golos nos últimos cinco jogos.