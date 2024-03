Paulo Sérgio, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota do Portimonense por 1-0 frente ao Estoril:

«Tivemos várias ocasiões de golo, muito mais oportunidades do que o Estoril, que teve o golo e pouco mais. Tivemos o mérito de não deixar jogar o Estoril, trabalhámos muito, pressionámos. O primeiro tempo é todo nosso, o segundo tempo um pouco também. As ocasiões são claras, em casa do adversário. Cometemos um erro, devíamos ter pressionado. Foi muita infelicidade, preocupa-me muito. Ainda assim, acho que a bola acabará por entrar.

Não tenho esses problemas. Não me preocupa nada. Isso é cobardia, não é para mim. Se a direção entender que há alguém mais competente, pode vir, mas isso não me passa pela cabeça. Estou confiante que podemos dar a volta a este momento.»