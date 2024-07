Vasco Seabra não vai continuar no comando do Estoril e os canarinhos já oficializaram o sucessor do técnico português. Ainda assim, Seabra recorreu às redes sociais para despedir-se do emblema estorilista.

«Gratidão e orgulho. Uma época intensa, repleta de conquistas e momentos inesquecíveis. Aos jogadores, equipa técnica, estrutura e adeptos do Estoril: obrigado pela entrega, paixão e confiança. Juntos, fizemos história, vivemos noites mágicas, superámos desafios. As memórias e conexões que criámos são eternas. O Estoril estará sempre no meu coração. Obrigado por tudo», escreveu o treinador de 40 anos, numa publicação no Instagram.

Apesar de ter tudo apalavrado com o presidente da SAD, Ignacio Beristain, para a continuidade, o treinador e o dirigente foram contrariados pela vontade dos investidores, que optaram por contratar Ian Cathro, antigo adjunto de Nuno Espírito Santo.

Vasco Seabra, recorde-se, conduziu o Estoril à manutenção na Liga e à final da Taça da Liga na época passada.