Na antevisão à visita ao Moreirense, Sérgio Vieira destacou a importância de assegurar os três pontos, para que o Estrela da Amadora amealhe a segunda vitória fora de portas na Liga.

Os tricolores têm apenas um triunfo como visitado, que remonta a outubro, na deslocação a Rio Maior, frente ao Casa Pia (1-0).

«Olhamos muito para o que somos capazes de fazer e, nestes pontos que temos fora de casa para conquistar, queremos já começar com os três pontos. Teremos mais três jogos em casa, que fazem um total de nove pontos e com os quais fazemos 35, o que nos faz cumprir os objetivos da temporada, mas queremos mais do que isso. Temos a capacidade de fazer uma grande partida em Moreira de Cónegos, respeitando muito as qualidades e competências que o adversário tem», disse Sérgio Vieira em conferência de imprensa.

«Não é fácil ter várias vitórias fora. Em termos de prioridades, o ponto determinante é ter os jogadores disponíveis. Se o plantel que montámos desde início estivesse sempre disponível, acredito que tínhamos mais vitórias fora. Houve partidas que sentimos que jogámos bem, não tivemos muitas oportunidades, mas podíamos ter vencido. Olhamos para essa estatística de forma pouco valiosa, mas queremos invertê-la melhorando as condições de trabalho, a exigência, os processos e ter jogadores disponíveis», completou.

Embora tenha reconhecido qualidade ao Moreirense, o treinador do Estrela assegurou que o grupo de trabalho tem «uma convicção muito grande» de que pode vencer no Minho.

«O Moreirense é um projeto que já vem de há vários anos. Antes de cair, já estava na I Liga e voltou a levantar-se, com grandes condições de trabalho, um treinador que tem competência, jogadores com qualidade individual que são demonstradas jornada após jornada e a fazer um campeonato tranquilo, acima até das expectativas. É uma equipa com maturidade e bem trabalhada, um clube organizado e estável e, por isso, será um jogo difícil, daqueles que gostamos de jogar. Na I Liga não há jogos fáceis», sublinhou.

Já o capitão Miguel Lopes, que também fez a antevisão ao jogo, destacou que o plantel tricolor é «uma família», o que o ajudou no regresso aos relvados após uma lesão que o afastou durante meses.

«Há muito tempo que não tinha uma lesão tão longa. Vim mais forte, falei muito com o mister sobre relações de mentalidade, de me superar e ser cada vez melhor. Ajudou-me muito. Os meus companheiros, sempre com uma força enorme, também ajudaram muito. Nenhum jogador gosta de estar lesionado muito tempo, portanto voltar, fazer o que gosto, ajudar a equipa e mostrar raça e vontade é algo que me caracteriza», afirmou.

O Estrela da Amadora joga em casa do Moreirense, no domingo, às 18h00, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.