Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«Tínhamos de defender bem. A basculação da linha defensiva, a perda de bola que permitiu o segundo golo... Chegámos com mérito à vantagem não na primeira oportunidade, mas na sequência dessa oportunidade. Podíamos ter feito o 2-1 pelo Gaspar. O que ficou aquém foi o momento com bola. Não tivemos capacidade para ser uma equipa que dominasse mais o jogo, mas também não era fácil perante este adversário. Ficaram coisas boas e vamos continuar a trabalhar para as próximas sete finais.



[Médios amarelos cedo condicionaram a equipa]: «Sentimos no banco. É o critério natural e inconsciente no futebol português. Mas foi uma boa arbitragem. Com os médios amarelos, é normal que os níveis de agressividade fiquem condicionados. O Sporting tem uma excelente dinâmica, prova disso é o campeonato que está a fazer. Vamos pegar nas coisas boas e transportar para o próximo jogo.»



«Preparámos o jogo para ganhar, pressionar alto, de forma agressiva, para fazermos campo grande, ter mobilidade e verticalidade. Infelizmente não conseguimos fazer isso em alguns momentos por mérito do Sporting. É algo que as equipas ditas não grandes... não têm capacidade para encarar os adversários com as mesmas armas. Mas levámos coisas boas do jogo como o golo, as oportunidades e o rigor que tivemos. Ficámos frustrados por perder com um candidato ao título numa fase em que nos estamos a reerguer. No ano passado estávamos na II Liga e no primeiro semestre nem aqui jogávamos, o dia a dia era precário... Não é fácil.»