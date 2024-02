Sérgio Vieira não concorda com Moreno, que afirmou que o empate a um golo entre o Estrela da Amadora e o Desp. Chaves foi justo. O treinador dos tricolores acredita que a sua equipa perdeu dois pontos este sábado.

«Infelizmente, perdemos dois pontos. Porque este é o nosso ADN, contra qualquer adversário. Tínhamos a obrigação de conquistar os três pontos, é assim desde que aqui estou. Era justo levarmos os três pontos, pela iniciativa, pela qualidade, pela massa adepta, mas tivemos pela frente uma equipa que explorou as bolas longas, cometemos um erro e sofremos um golo. O jogo esteve muito tempo parado, não foi mal jogado pela nossa intenção. A nossa equipa quis jogar, pelos adeptos, queríamos ter somado os três pontos. As duas equipas acertaram nos postes, levamos um ponto e a superação.»

Sérgio Vieira tem a certeza de que o Estrela da Amadora se vai manter na Liga. O treinador dos tricolores apela ao apoio dos adeptos no que resta do campeonato.

«É fantástico, é de assinalar. Na história do futebol português todos os clubes passaram por este problema, que é o conforto dos adeptos. O problema das salas de espetáculo, essa devia ser a primeira preocupação. Lotar os estádios, criar conforto aos adeptos. Devia ser foco da Federação, da Liga, o adepto não passar frio, não apanhar chuva. Nós somos gratos pelo apoio dos nossos adeptos. Precisamos deles, do carinho, do apoio. O Ronald fez dois golos no Championship hoje…Estes jogadores estão em processo de amadurecimento. Fomos ao Dragão jogar com oito jogadores que nunca jogaram na Liga. Gostávamos de sair desta posição, e vamos sair de certeza, temos jogadores a regressar também. Estamos a trabalhar para isso e os adeptos estão connosco.»