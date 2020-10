FIGURA: Evanilson

Fez alguns minutos em Manchester, a par de Toni Martínez e Nakajima, aquecendo para a primeira aparição como titular do FC Porto na receção ao Gil Vicente. Estava em grande forma no Fluminense, como reconheceu o selecionador olímpico do Brasil, e provou ter um potencial muito interessante. Estreou-se na Liga portuguesa aos 21 anos e logo com um golo, de execução simples, quebrando a resistência gilista. Pouco antes, tinha cabeceado à trave. Já na segunda parte, voltou a acertar no ferro. Bons sinais.

MOMENTO: Evanilson desata o nó

O FC Porto vinha de meia-hora francamente má, sem remates enquadrados com a baliza, assistindo a um par de sérias ameaças do Gil Vicente. Seguiram-se quatro oportunidades em poucos minutos, travadas por Denis (Toni Martínez e Manafá) e pela trave (Evanilson). Já a caminho do intervalo, Zaidu arranca na esquerda, tabela com Jesús Corona, serve Nakajima na área e o internacional português assiste para a finalização simples de Evanilson. Um desenho bonito a compensar longos bocejos no Dragão.



OUTROS DESTAQUES:



Nakajima: Não era titular do FC Porto há mais de sete meses, desde 7 de março, e sentiu dificuldades na primeira meia-hora de jogo. Alguns passes errados e perdas de bola na pior fase portista, próprias de quem correu riscos desde o apito inicial. Exibição em crescendo, a par da equipa, assinalando o regresso ao onze com a assistência para o golo de Evanilson.



Jesús Corona Está um patamar acima de grande parte dos outros jogadores desta Liga portuguesa. Um craque com todas as letras, um talento com pinceladas de génio no relvado, como aquele lance extraordinário à meia-hora, sem o devido acompanhamento de Toni Martínez. Uma delícia para os olhos.



Mbemba Extremamente importante no período de maior assédio do Gil Vicente, na reta final do encontro. Forma uma dupla interessante com o experiente Pepe e não vacilou com o arranque numa defesa a três, descaindo para a direita.



Fábio Vieira: Melhorou imenso na segunda parte, tal como a formação azul e branca, demonstrando a tremenda qualidade do seu pé esquerdo. Aos 20 anos, o futuro é seu.



Denis: O guarda-redes do Gil Vicente não teve tanto trabalho como certamente esperaria, sobretudo na meia-hora inicial, mas demonstrou segurança perante as tentativas de Toni Martínez e Manafá, antes do golo de Evanilso. Já na segunda parte, fez uma defesa extraordinária após grande penalidade cobrada por Uribe, mantendo a sua equipa na discussão do resultado final.



Toni Martínez: Durou apenas 45 minutos na primeira aparição como titular. Dividiu a frente de ataque com Evanilson no 3x5x2 que Sérgio Conceição apresentou inicialmente, com maus resultados. Quando o treinador do FC Porto mudou, a equipa melhorou e chegou ao golo. Faltava, porém, quem desse equilíbrio ao flanco direito a par de Manafá e a escolha recaiu em Romário Baró, com o sacrifício de Toni Martínez.