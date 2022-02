*Carlos Eduardo



Figura do jogo: Everton



Parece estar a aproximar-se da versão que exibiu no Brasil. Além do golo que abriu o marcador, o internacional brasileiro está ligado aos golos de Darwin e de Gonçalo Ramos. Foi, por isso, absolutamente decisivo para o triunfo do Benfica em Tondela. Ninguém duvida da qualidade de Everton, mas estará o problema da consistência finalmente ultrapassado? Saiu para o aplauso a trinta minutos do final.





Momento do jogo: obra de arte de Darwin, minuto 34



É certo que o Benfica já estava em vantagem e este golo não foi o desbloqueador de jogo. Porém, o golaço de Darwin não deixou ninguém indiferente. A finalização em jeito à entrada da área para o poste mais distante é sublime e praticamente deixou o jogo resolvido.

Outros destaques:

Darwin: após três jogos de ausência, o uruguaio voltou como se nunca tivesse estado ausente. Além do golaço que marcou, o avançado ficou perto de voltar a marcar um belo golo, mas o seu livre esbarrou no ferro. Darwin usou e abusou do ataque ao espaço, embora tenha mostrado dotes para jogar de costas para a baliza. Fez um bom jogo.



Trigueira: não fosse o guarda-redes e o Tondela poderia ter chegado ao intervalo a perder por números mais pesados. Trigueira abriu o livro com uma «mancha» a Gonçalo Ramos e depois, conseguiu uma defesa incrível a disparo de Everton. Além da boa prestação entre os postes, o guardião revelou-se sempre seguro nas saídas aos cruzamentos.



Neto Borges: exibição manchada pela expulsão. Se no lance do segundo amarelo não se apercebe da presença de Darwin, o primeiro era de evitar - perdeu a bola antes de puxar Rafa. Com 3-0 no marcador, deixou o Tondela com dez elementos quando ainda faltavam trinta minutos para o fim do jogo.



Grimaldo: defensivamente não teve muito trabalho enquanto ofensivamente deu um recital de boas decisões. O espanhol pisou várias vezes terrenos mais interiores - é muito forte no último terço - e foi decisivo ao isolar Everton no lance que desbloqueou o marcador. Com mais liberdade do que Lazaro, Grimaldo usou e abusou das subidas pelo corredor - ainda ficou perto de um golaço nos minutos finais.