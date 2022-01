Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 3-1 na 19.ª jornada da Liga:

«[Perdeu muitas horas de sono a preparar o jogo?] Em primeiro lugar, enaltecer os jogadores que tiveram de jogar fora de posição e adaptar-se a novas realidades. Demonstraram hoje que são capazes e, provavelmente, ganhei alternativas para o futuro. O jogo de hoje era de exigência máxima. Durante a semana fomos tendo os nossos casos de covid, lesões de última hora como no caso do [Adrían] Marín, situações de castigados e tivemos de nos adaptar e ter uma estratégia para jogo. Essa estratégia resultou, quero focar-me no que fizemos na segunda parte. Fomos uma equipa mais agressiva, a subir linhas, a pressionar mais alto e a criar oportunidades de golo. Na primeira parte não o fomos capazes de fazer, por isso o foco na futuro é aquilo que fomos capazes de fazer na segunda.

[Equipa temeu a capacidade do FC Porto no início do jogo?] O FC Porto é uma equipa com uma posse excelente. Baixámos linhas e ao intervalo falámos para ter coragem e assumir. Nisso, estivemos muito bem na segunda parte, a equipa defensivamente foi impecável e subimos linhas, esse risco foi compensado.

[Era difícil mexer na equipa devido à falta de opções?] Sim, sabíamos que as opções de banco eram reduzidas. Eram as que tínhamos, mexemos no jogo e poupámos o Pickel que estava próximo do quinto amarelo, acabamos por perder o Pepê. Mas a equipa deu uma resposta que eu considero – e ainda vamos analisar – de um nível bastante alto.

[Primeira derrota no Famalicão] Ao fim de cinco jogos, perder com o FC Porto é um saldo muito positivo. Neste momento, enquanto equipa, levo coisas muito positivas para conseguirmos trabalhar.

[Mais opções para o próximo jogo] Espero que sim. Por infelicidades temos perdido jogadores. Para a semana é o jogo mais importante, pura e exclusivamente porque é o próximo.»