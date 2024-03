Armando Evangelista mostrou-se feliz por ser o novo treinador do Famalicão e tem o objetivo de dar «conhecimento, qualidade e valor a esta equipa».

«É um prazer poder fazer parte desta família. Mesmo resumindo a uma horas que aqui passei, dá para sentir que é uma família e é importante que o diga. Obviamente que temos a noção do que é hoje o Famalicão enquanto clube, enquanto massa adepta e enquanto cidade, sabemos o que acarreta o nome deste clube no panorama nacional. Também acreditamos que é possível aportar conhecimento, qualidade e valor a esta equipa. Se fosse de outra forma, também não estaríamos cá», afirmou o técnico esta quarta-feira, citado pelo site do clube.

O treinador português referiu que o trabalho de João Pedro Sousa, antecessor no cargo, foi de «excelência», mas agora o importante é olhar para a frente.

«Não quero entrar em nenhuma análise naquilo que foi feito. Prefiro olhar para aquilo que podemos fazer. Quem esteve cá fez um trabalho de excelência. Mas agora prefiro olhar para a frente e para o que temos de fazer e queremos para o Famalicão», vincou.

Por fim, Armando Evangelista, que já treinou a equipa esta quarta-feira, pediu aos adeptos que ajudem a equipa a ser «mais forte».

«Conheço a força da massa adepta, que é extremamente exigente, e isso é bom. Trabalhar em cima de exigência leva-nos sempre a superar-nos. O que eu peço aos adeptos é que estejam sempre do nosso lado, porque com o apoio deles somos sempre muito mais fortes».

O Famalicão está em oitavo lugar do campeonato, com 28 pontos.