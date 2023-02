Santiago Colombatto saiu de maca ainda na primeira parte do Famalicão-Portimonense, partida inaugural da 22.ª ronda da Liga. No final do encontro, João Pedro Sousa admitiu que as perspetivas em relação à lesão do argentino «não são muito boas».



«As perspetivas não são muito boas. Parece-nos uma lesão grave. Ainda não temos previsão do tempo de paragem, mas estamos a contar com algumas semanas», referiu, na sala de imprensa do Municipal de Famalicão.



Colombatto foi encaminhado para o hospital e as primeiras previsões indicam para uma luxação no braço sem fratura. No entanto, só apenas depois dos resultados dos exames é que se deverá conhecer a extensão da lesão do jogador de 26 anos.