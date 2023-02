João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal dos famalicenses, após a vitória por 1-0 contra o Portimonense, no jogo inaugural da 22.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo difícil, uma vitória difícil e importante. O Portimonense trouxe-nos desafios difíceis de resolver. Entrámos bem na primeira parte, criámos algumas oportunidades e tentámos dominar o jogo. Não conseguimos manter o nível de pressão e o adversário colocou-nos problemas quer no seu jogo posicional, quer no jogo mais direto. O adversário acabou a primeira parte melhor do que nós.



Tentámos corrigir ao intervalo, acertámos na pressão e definimos melhor as zonas de pressão. O nosso bloco esteve mais preparado para reagir às ações de saía de bola do Portimonense e fomos mais equilibrados. Tivemos bons momentos, mas também passámos por outros de dificuldade pelo que o Portimonense fez. Existiram oportunidades dos dois golos. Acabámos por ser felizes, marcámos e não sofremos.



Há que reconhecer que tivemos competência nos momentos defensivos tanto no jogo vertical do adversário como nos lances de bola parada, momento do jogo onde o Portimonense é muito forte. O resultado é justo, mas se o Portimonense também tivesse marcado, diria que era justo. Os jogadores estão de parabéns, foi uma vitória importante.»



[Sobre a subida da equipa na classificação desde a sua chegada]:



«É importante realçar o trabalho que todos têm feito. Desde que cheguei que os jogadores mostraram acreditar no trabalho e prontos para dar a volta a este contexto difícil. Foi preciso muito trabalho da parte dos jogadores e de todos que aqui trabalham. Ainda não se conseguiu nada, nada terminou. Queremos ganhar mais vezes e melhorar o nosso jogo. Estamos contentes por mais uma vitória, mas não podemos olhar para trás. A nossa forma de trabalhar é esta. Temos vários desafios pela frente e uma eliminatória da Taça de Portugal.»