Os bilhetes para o Famalicão-Sporting estão esgotados, informou o clube famalicense relativamente ao jogo desta terça-feira.

De recordar que este jogo, nesta data, é um acerto no calendário, pois inicialmente era para ser jogado no dia 3 de fevereiro, mas devido à falta de policiamento foi adiado.

A partida referente à 20.ª jornada começa às 20h15, com as bancadas do Estádio Municipal 22 de Junho repletas de adeptos. O clube informou também que as portas abrem uma hora e meia antes do apito inicial (18h45).

Caso o Sporting vença, fica com sete pontos de vantagem face ao Benfica, segundo lugar do campeonato. Poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.