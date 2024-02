O Famalicão-Sporting, que estava marcado para as 18h00 deste sábado, foi adiado devido à falta de policiamento no estádio, anunciou à CNN Portugal, informação, entretanto, já confirmada por fonte do Famalicão, que referiu que ainda não há data para a realização do jogo.

Saiba tudo aqui

Os adeptos dos dois emblemas estão ainda concentrados no exterior do estádio, mas o Sporting já arrumou o equipamento de apoio e os jogadores já estão, inclusive, a dirigirem-se para o autocarro.

A CNN Portugal apurou que o jogo não será também no domingo, devido à falta de garantias de que haveria polícia no estádio.

Neste sentido, a comitiva do Sporting vai dirigir-se de imediato para Lisboa.