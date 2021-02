Pedro Henrique foi forçado a abandonar o relvado de maca no Famalicão-Farense depois de um lance com Gil Dias. O avançado brasileiro caiu mal e ficou muito queixoso do ombro, acabando por dar o lugar a Isodoro quando faltavam 15 minutos para o apito final.



Após a partida, Jorge Costa adiantou, em declarações à Sport TV1, que Pedro Henrique vai ser transportado para o hospital para realizar um raio-x, ainda que não tenha revelado qual poderá ser a lesão.