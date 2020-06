João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Famalicão, após a vitória por 2-1 frente ao FC Porto, na 25.ª jornada da Liga:



«Não se sabia qual seria a reação dos jogadores. No entanto, tinha plena convição de que estes profissionais iam fazer de tudo para estarem a 100 por cento. Não estiveram a 100 por cento, mas estiveram quase.»



[Modelo alternativo com Fábio Martins no meio]: «São processos trabalhados. Já com o Gustavo treinámos esta forma de jogar. Não difere muito da proposta inicial, mas é uma variante que temos, que trabalhámos e precisamos de tempo para a consolidar. Só a testámos em competição nesta fase do campeonato. Felizmente está a correr bem.»



[A retoma da Liga é uma segunda vida para o Famalicão depois de um mau momento?]: «Não é uma segunda vida. A nossa preocupação é a nossa identidade e o nosso jogo. Independentemente do resultado de hoje, essa é a nossa forma de pensar e de abordar o trabalho todos os dias. Conseguimos aliar isso a um bom resultado frente a uma equipa muito forte e poderosa. Até ao final do campeonato é isto: identidade, jogo e se possível, com vitórias.»



[O que será necessário fazer para manter o 5.º lugar?]: «Acreditar na nossa proposta e no trabalho diário que fazemos, preparar bem o jogo e fazer o que fizemos em todos os jogos.»



[Impacto de jogos sem público]:



«Na minha opinião há impacto. Sem adeptos é diferente, sobretudo quem está habituado a jogar com estádios cheios. Os adeptos condicionam positiva ou negativamente independentemente das equipas ou do perfil das equipas. Muito sinceramente, hoje não vi impacto na minha equipa. Sei que neste tipo de jogos é mais fácil haver mais concentração e maior aplicação, visto que os jogos contra estas equipas têm grande impacto mediático. Espero que quando não for assim, a resposta seja a mesma. Acho que os jogadores não se vão deixar influenciar por, infelizmente, não haver público nas bancadas. Não acredito que vá haver habituação. Desejo é que rapidamente os adeptos estejam nos estádios, gostamos de jogar com gente seja em que estádio for. Os adeptos fazem muita falta, aliás, o futebol sem adeptos não pode de maneira alguma existir.»