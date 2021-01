João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao V. Guimarães:

«É um problema percebermos que não estamos a ser consistentes em termos emocionais. A nossa entrada no jogo foi medíocre, muito fraca e teve a ver com a vitória que tivemos nos Açores. Infelizmente não consegui ver os sinais durante a semana e melhorar nesse aspeto e para perceber que tinha de fazer algo para sermos mais competitivos, como fomos na segunda parte.

Independentemente de jogar bem ou mal. Na primeira parte não jogámos, fomos passivos e contra equipas competentes como a do Vitória é difícil ter um resultado positivo. Perdemos o jogo porque não estivemos na primeira parte e temos de estar. Somos profissionais e temos de abordar os jogos de outra forma.

[futuro de Bruno Jordão com entrada de novos jogadores] O Bruno Jordão está lesionado e está impedido de treinar durante quatro semanas. Por essa razão, hoje não esteve no jogo e na semana passada é que foi por opção técnica.

[porque não arriscou mais do que trocas diretas?] O Alexandre Guedes ainda não está preparado para fazer 90 minutos porque vem de uma paragem e esteve de férias. O Kraev já arriscamos um pouco, sendo uma situação idêntica, por isso só tínhamos o Anderson e mais nenhuma opção

[o que pretendeu com a entrada de Ivo Rodrigues?] Na nossa construção, quando tentávamos encontrar espaços nas costas dos médios do Guimarães, o espaço estava lá, mas depois de recebermos não acertávamos com a decisão. O Jhonata teve uma primeira parte desastrosa e optei por colocar o Ivo porque tem qualidade nessa zona de jogo. Podia dar-nos no corredor alguma qualidade na tomada de decisão. Era isso que precisávamos para chegar a zonas de decisão».