João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Rio Ave:

«Foi uma vitória importante. Um início difícil e até ao primeiro golo o nosso jogo estava confuso. Nesse momento a equipa podia ficar desconfiada, podia ter-se desorganizado, mas não aconteceu. A equipa percebeu bem que planeamos o jogo de uma forma e acreditamos que podíamos ganhar assim e foi o que fizemos.

Não fizemos um jogo brilhante, mas era difícil fazer isso com uma equipa competitiva como o Rio Ave. O que fomos planeando durante a semana conseguimos introduzir no jogo. Felizmente o golo do empate veio rapidamente, a equipa nunca demonstrou nervosismo, impaciência, nunca se desorganizou.

Fomos eficazes em todos os momentos do jogo e foi uma vitória difícil perante uma boa equipa. O Rio Ave fez alterações e mexeu no jogo, mas conseguimos dar boas respostas. Vitória merecida, não só pelo que fizemos hoje, mas pelo que fizemos no passado recente e golos que sofremos em alturas difíceis.

[pontos perdidos na parte final dos jogos, este penálti dá confiança] Foi muito importante ter defendido o penálti, muito mais do que os dois pontos que poderíamos perder. A equipa não está traumatizada, mas tornava-se extremamente difícil gerir estas situações. Corríamos o risco de entrar num processo traumático e felizmente o Luiz Júnior defendeu e ajudou-nos. É esperar que estas situações não voltem a acontecer».