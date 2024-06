Armando Evangelista renovou com o Famalicão por mais uma temporada, informou o clube esta sexta-feira

«O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD informa ter chegado a acordo com o técnico Armando Evangelista tendo em vista a renovação de contrato. As duas partes estenderam o vínculo por mais uma temporada», pode ler-se no comunicado oficial.

No clube desde março, depois da saída de João Pedro Sousa, o técnico português conseguiu quatro vitórias e dois empates em nove jogos, tendo terminado a temporada passada em oitavo lugar.

«Estou muito satisfeito por continuar no Futebol Clube de Famalicão. As duas partes demonstraram vontade em prolongar a ligação e sinto que esta renovação é o culminar de dois meses de muito trabalho e de conhecimento mútuo», destacou o treinador em declarações aos canais do clube.

Ao longo da carreira já treinou o Vizela, o V. Guimarães, o Varzim, o Penafiel, o Vilafranquense, o Arouca e o Goiás.