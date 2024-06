O italiano Cristiano Bacci está em negociações avançadas com os responsáveis do Boavista para assumir o comando técnico dos axadrezados, avançou o Record e confirmou o Maisfutebol.

A ligação do técnico de 48 anos a Portugal remonta a 2015, quando treinou o Olhanense. Depois da passagem por Olhão, foi adjunto no PAOK, no Al Hilal e na Udinese.

No currículo, Bacci conta com um campeonato grego, duas Taças da Grécia, dois campeonatos sauditas, uma Taça da Arábia Saudita e ainda uma Champions asiática.

Caso não exista nenhum volte-face nas negociações, o técnico italiano vai, então, suceder a Jorge Simão, que assegurou a permanência do Boavista na Liga, na última jornada.