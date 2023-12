Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 3-0 frente ao Famalicão:

«Foi uma resposta positiva da equipa depois de uma jornada europeia onde a equipa foi competente, mas não conseguimos pontos. Uma deslocação difícil a Famalicão e o jogo foi um bocado isso. O Famalicão sempre uma equipa agressiva, a condicionar a nossa saída. Conseguimos fazer golo no início do jogo, outro a acabar a primeira parte, mas, no global, foi um jogo consistente da equipa e a vitória foi justa, são mais três pontos importantes na nossa caminhada.

[estreia de João Mendes] O João Mendes faz parte do grupo profissional do FC Porto, tem feito um trabalho muito bom com o Folha e isto é o resultado disso mesmo. Os jogadores chegam à equipa principal e é mais difícil trabalhá-los. Achei que hoje era importante que ele jogasse e fez um bom jogo.

[Famalicão queixou-se de penálti, como analisa esse lance?] Não tive oportunidade de ver esse lance.

[O FC Porto foi eficaz, esse problema está resolvido?] Cada jogo tem uma história diferente. Hoje podíamos ter feito mais um ou outro golo. O importante é a forma como queremos chegar contra adversários diferentes, com blocos mais baixos ou mais estendidos no campo. Toda a gente quer concretizar os lances que cria, mas não é possível. Eu sinceramente não me importo de ganhar por meio a zero, mas sei que não é possível. É tão importante marcar como não sofrer. Andamos sempre a trabalhar para a equipa ser mais consistente durante o jogo.

[Exibição de Eustáquio] Hoje o Eustáquio foi muitíssimo importante. Em Barcelona foi o Varela a fazer esse papel. Estrategicamente, hoje optamos pelo Eustáquio porque tínhamos na zona dele o Zaydou que é um jogador que liga bem o jogo e qualidade no passe longo. Se não deixássemos jogar com critério ficava mais facilitada a nossa vida.

O Zaydou teve muito pouca influência no jogo porque o Eustáquio fez muito bem o trabalho. Mas não só ele, os avançados também porque sabíamos quem pressionar e os jogadores interpretaram isso quase na perfeição.

[eficácia defensiva ou ofensiva, qual gostou mais?] Foi a equipa no seu todo. Para pressionar na frente a equipa tem de estar toda subida e depois quando tivemos bola não saímos sempre como queríamos, mas fomos inteligentes a procurar os espaços que o adversário deixava. Não quero individualizar, mas sim a equipa».