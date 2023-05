Já com objetivos alcançados, o Famalicão desloca-se esta sexta-feira a Vila do Conde na 34.ª e última jornada da Liga, mas ainda com vontade de tentar subir mais na classificação.

«Independentemente da altura da época, são duas equipas que procuram a vitória, procuram jogar um jogo muito ofensivo, procuram jogar virado para a baliza adversária. O que queremos é jogar bem, tentar sempre ganhar, o nosso adversário da mesma forma. A perspetiva é um jogo competitivo e bom», projetou o treinador dos famalicenses João Pedro Sousa.

A equipa minhota é oitava classificada e o técnico assumiu que gostavam «muito de terminar num lugar mais acima», até porque considera que o grupo tinha capacidade para chegar mais longe.

«Faço a análise dentro de duas perspetivas. A primeira era um objetivo que era muito importante e fundamental para o crescimento do clube que era a manutenção na I Liga e isso foi conseguido em março. A outra perspetiva é que eu tinha de fazer mais, com estes jogadores não fico satisfeito com um sétimo lugar. A qualidade que eles têm, quer individualmente, quer coletivamente, deixa-me mesmo muito insatisfeito e muito triste por a época terminar», sublinhou.

«O futebol é muito complexo, não é como nós queremos. E as coisas, por uma determinada coisa ou outra, não acontecem como queremos. Basta vermos que o ciclo de resultados mais negativo da nossa equipa, que incluiu a meia-final da Taça de Portugal. Tenho claro que foi o melhor momento da nossa equipa. E que é um facto que em termos pontuais foi o pior do ano. Por isso é que o futebol é tão bonito, por estas questões tão imprevisíveis», acrescentou.

O Famalicão desloca-se esta sexta-feira, às 19h00, a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave. Siga o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.