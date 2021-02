Silas, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após a vitória por 1-0, num jogo da 20.º jornada da Liga:



«Mais uma vez, queira agradecer aos nossos adeptos pelo apoio que nos têm dado. Temos sentido esse apoio durante o nosso trabalho, mesmo não estando presentes.



Não acho que a expulsão tenha sido fulcral. Estávamos a ser mais fortes. O Rio Ave melhorou depois da expulsão e não fomos tão bons como tínhamos sido até então. Não acho que a expulsão tenha sido fulcral. O Rio Ave é um adversário forte, com um dinâmica coletiva muito boa e com valores individuais importantes. Provavelmente com 11 jogadores poderia ter discutido mais o resultado.



Naturalmente, se me perguntar se prefiro jogar sempre contra dez, não tenho dúvidas nenhumas. Procuramos ganhar em todos os jogos e ainda não tínhamos conseguido, mas não terá grande significado se para a semana não ganharmos. Vamos ter um adversário duro e vamos ter de estar ao nosso máximo para vencer. Duas vitórias seguidas sim, tem uma importância imponente no sentido de dar força e de funcionar como uma alavanca para a situação que estamos a viver.



No primeiro jogo que fizemos também usámos uma linha de três médios. Não correu tão bem. Usamos muitos sistemas, os jogadores sabem que o sistema não é assim tão importante. Os sistemas variam muito na estratégia. Pensamos no jogo a olhar para o adversário. O Rio Ave tem um potencial enorme e está em crescendo desde a entrada do Miguel. A equipa tem mostrado melhorias interessantes e estava a viver o seu melhor período. Não quer dizer que para a semana apresentemos o mesmo sistema. Ainda não pensei nisso, mas provavelmente sou capaz de alterar.»