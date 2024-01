Sérgio Conceição, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória do FC Porto sobre o Farense por 3-1

«Faz parte, as equipas têm qualidade, o Farense tem feito um campeonato interessante. Equipa difícil, pragmática, que joga simples, direto, forte. Temos de estar preparados para os ataques rápidos, sermos consistentes. Mostrar a nossa qualidade, tínhamos de ter equilíbrio. Numa ou noutra situação o Farense criou como todas as outras equipas. Jogo sólido, de sentido único. Resultado justo, apesar de termos criado muitas situações que podiam ter avolumado o resultado.»

«Foi o que foi. Ainda hoje vimos um jogador que estava a fazer um grande jogo e depois cometeu um erro. Tem 22 anos, vem de outro campeonato. São jogadores interessantes, que têm qualidade, mas que precisam de tempo. O Alan Varela deu muito ao jogo, é normal. Não podemos chorar, é olhar em frente, para o próximo jogo.»

«Está a compensar o tempo que esteve lesionado, que não pôde ajudar a equipa. O Evanilson e os outros avançados têm de fazer golos, mas também há um trabalho de equipa, que permitiu ao Evanilson finalizar. O mais importante é o processo. O golo é fruto do trabalho da equipa técnica, como podemos tirar partido das fragilidades do adversário. Trabalhamos muito para ganhar jogos, às vezes não é possível, sabemos que estamos no caminho certo, porque os jogadores estão a evoluir.»

«Fico contente, depois da semana de trabalho que teve. Aqui não há lugares cativos, vai ter de lutar por um lugar na equipa, no banco. O último jogo não é garantia de nada aqui.»