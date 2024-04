Farense preparado para contornar um jogo de grande exigência. É assim que José Mota lança a visita dos algarvios ao Vitória de Guimarães, agendada para este sábado e a contar para a 29.ª jornada da Liga.

«Antevejo um jogo difícil. Sabemos o momento que o adversário vive, vem de uma vitória, por 2-1, no Dragão. Sabemos também o ambiente que representa e a euforia que os adeptos do Vitória de Guimarães têm neste momento. E todos os clubes que têm defrontado o Vitória de Guimarães, nomeadamente no Afonso Henriques, têm muitas dificuldades», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a campanha dos «conquistadores» na Liga, José Mota desdobrou-se em elogios, considerando que este adversário «está a fazer um bom campeonato».

«É um grande clube e está a fazer um bom campeonato, a lutar por objetivos ambiciosos. Mas, também queremos pôr em prática aquilo em que somos bons. Somos uma equipa que tem defrontado qualquer adversário com o objetivo de vencer. Sabemos que vamos ter um ambiente bom, com estádio cheio e nós temos de saber usufruir destes momentos», anotou.

Na última jornada, na receção ao Boavista (2-0), o Farense quebrou o ciclo negativo de nove jogos sem vencer na Liga, ascendendo ao 10.º lugar.

«Faltam seis jornadas, que vão ser muito disputadas, tanto nos lugares cimeiros como pela manutenção. E vão ser jogos extremamente difíceis», rematou José Mota.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 56 pontos, recebe este sábado, pelas 15h30, o Farense (10.º). Os algarvios acumulam 30 pontos, mais nove face à linha de água. Partida para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.