José Mota, treinador do Farense, em entrevista à flash interview da Sporttv, após a derrota, em Alvalade, por 3-2, na 24.ª jornada da liga portuguesa.

«Não entrámos bem, mas também muito mérito do Sporting, que é uma grande equipa. Entraram no jogo muito fortes, o que é normal acontecer. obrigou-nos a recuar em demasia para perto da nossa área. É claro que os movimentos dos jogadores do Sporting, especialmente aqueles da linha da frente, conseguiram desequilibrar mais vezes os corredores. Tiveram mais bola e mais oportunidades de golo. Não entrámos muito bem, não fomos pressionantes, organizados, não conseguimos sair com bola e criar desequilíbrios. O Sporting dominou a belo prazer nos primeiros 30 minutos.»

«Depois começámos a ter mais bola e a criar os nossos envolvimentos pelos corredores. O Sporting também não conseguia fazer sempre a pressão acutilante que faz. Com o 2-1 acabámos por tentar entrar em jogo. Queria que assumíssemos mais o jogo, porque também somos uma equipa que tem capacidade para jogar. Muitos dos nossos jogadores jogam pela primeira vez em Alvalade. Foi pena, mas o Sporting tem mérito e controlou o jogo.»

[Peso do golo do 3-2, que foi logo a seguir ao empate do Farense] «Tem um peso muito grande. Não conseguimos anular os movimentos do Esgaio, que conseguiu desequilibrar e aconteceu o golo do Sporting. Tivemos uma excelente reação, mesmo já desgastados conseguimos obrigar o Sporting a não fazer o jogo que está habituado. Vimos um Sporting a jogar como equipa pequena, a tirar a bola da área com toda a pujança. Pusemos em sentido a defesa do adversário. O 3-2 estava a ser muitas vezes posto à prova, não tivemos grandes oportunidades, mas estávamos a aproximarmo-nos da baliza. Ficou uma imagem completamente diferente da primeira para a segunda parte, daquilo que o Farense faz.»