Ricardo Velho foi eleito o guarda-redes do mês de abril. Nos quatro encontros disputados, o guardião do Farense encaixou quatro golos, contribuindo para as duas vitórias – sobre Estrela e Boavista – e para o empate em Guimarães. No último mês, os leões de Faro apenas foram derrotados pelo Benfica (1-3).

É a terceira vez que Ricardo Velho arrecada esta distinção, depois de ver premiadas as exibições de dezembro e fevereiro.

Desta feita, deixou para trás Israel, do Sporting, e Jonathan, do Rio Ave, reunindo 34,72 por cento dos votos dos treinadores na Liga.

O guardião famalicense, de 25 anos, chegou ao Farense em 2020 e cumpre a temporada mais prolífera na carreira. Depois de contribuir para o regresso à Liga, há um ano, é um dos pilares da campanha do Farense, que ocupa o nono lugar.