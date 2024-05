O Gil Vicente venceu este domingo o Farense, por 2-0, em Barcelos, na 33.ª e penúltima jornada da Liga.

Fujimoto (17m) e Félix Correia (19m) marcaram os golos da equipa de Tozé Marreco.

Os gilistas, que ainda não perderam com o novo treinador, sobem ao 11.º lugar, com 36 pontos. O Farense é nono, com 37.

