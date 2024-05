FIGURA: Félix Correia

Foi em grande a provável despedida de Barcelos. Excelente exibição de Félix Correia a mostrar todas as potencialidades. Imparável no ataque e voluntarioso a defender, o extremo dos galos foi o jogador em maior destaque numa boa exibição coletiva. Esteve perto de marcar logo aos quatro minutos e marcou mesmo aos 19. Fez, ainda, um excelente passe a isolar Murilo, que acertou no poste.

MOMENTO DO JOGO: Parabéns ao centenário gilista

A 3 de maio de 1924 um grupo de jovens juntava-se em frente ao Teatro Gil Vicente e fundavam um clube com o mesmo nome daquela sala de espetáculos. Cem anos depois, o Gil Vicente está no principal escalão do futebol nacional e, esta tarde, durante a entrada das equipas em campo, os adeptos, cerca de seis mil, cantaram em uníssono os parabéns ao emblema de Barcelos. Momento arrepiante.

OUTROS DESTAQUES

Fujimoto (Gil Vicente): É o maestro do Gil Vicente e é por ele que passa todo o jogo da equipa. Frente ao Farense, além de jogar e fazer jogar, ainda teve o condão de abrir o marcador para os galos.

Rafael Barbosa (Farense): Foi o jogador mais perigoso do Farense e saiu numa fase ainda prematura do encontro. Rafael Barbosa ficou perto de marcar ao rematar com estrondo à trave. A fechar a primeira parte, ainda obrigou Andrew a fazer uma excelente defesa. Merecia mais tempo em campo.