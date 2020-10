O treinador do Farense, Sérgio Vieira, disse neste sábado que tem passado uma mensagem de ambição aos jogadores para tentar repetir o que outras equipas já fizeram, na visita ao Benfica: surpreender.

«A mensagem é de ambição. Temos de ser ambiciosos. Se nós ganharmos contra o Benfica na Luz, não vamos ser a primeira equipa que o fez, nem a primeira equipa que o fez num ano em que o Benfica teve sucesso. Vamos repetir aquilo que outras equipas, ao longo da história, já deram como exemplo», disse o técnico, na antevisão da partida da terceira jornada.

E para o fazer, Sérgio Vieira sabe bem qual a debilidade a explorar, conforme referiu quando questionado sobre as mudanças no centro da defesa das águias.

«Vamos tentar explorar esse aspeto, mas não nos focamos muito nisso. Focamo-nos para, nos momentos em que falharem ou não tomarem boas decisões, tentar explorar esses erros deles», sublinhou.

O treinador do Farense, que não pontuou nas duas primeiras jornadas da prova, garantiu, porém, que essa ambição «não pode partir só da teoria, da boca para fora, tem de ser demonstrada dentro do campo».

«E é isso que nós vamos fazer, com competitividade, organização, solidariedade, audácia, confiança e concentração. Com tudo o que analisámos do Benfica, que sabemos que temos de ter no nosso desempenho e estar precavidos nos momentos em que vão mandar no jogo», acrescentou.