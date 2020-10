Jan Vertonghen não vai jogar frente ao Farense por lesão, revelou Jorge Jesus. O técnico das águias assumiu publicamente que a dupla de centrais para o jogo deste domingo vai ser Otamendi e Jardel.



«O Vertonghen não vai jogar. Ele sofreu uma lesão complicada, fraturou um osso da cara. Não sei o nome do osso, não sou médico. Está fora deste jogo e penso que não tem condições para ir à seleção da Bélgica», começou por dizer antes de revelar quem irá substituir o belga e Rúben Dias, recentemente transferido para o Man. City.



«O Nico, chamo-lhe Nico porque ele gosta. Otamendi é mais difícil. Ele vai jogar, embora ainda não conheça as nossas ideias e rotinas, mas conhece o jogo. Tem muita experiência, vem de uma equipa na qual jogou ao mais alto nível. Não está bem fisicamente, só vai ficar bem se treinar e jogar, vai logo para a Argentina mas vai jogar. O Vertonghen não joga e joga o Otamendi. Quer dizer, isto é o que está na minha cabeça, mas amanhã ainda há treino. Vai jogar com o Jardel.»



Jesus aproveitou e justificou a escolha por Jardel em detrimento de Ferro, o outro central disponível para jogar.



«O Jardel trabalhou comigo vários anos, sabe quais são as minhas ideias defensivas. Não sou o mesmo treinador que era quando passei por aqui a primeira vez. Tenho outras ideias, mas há coisas que mantenho. O Jardel, o Samaris, o André e o Pizzi já trabalharam comigo e têm essa vantagem. O Otamendi não joga com Ferro, mas joga com o Jardel. Acho que pode ajudar mais o Otamendi em relação às ideias que o clube tem», esclareceu.



Por último, o treinador confirmou a presença de Gonçalo Ramos entre os convocados para a receção aos algarvios.