Um adepto ficou ferido e outros dois foram detidos na sequência de uma ação do Corpo de Intervenção da PSP nas imediações do Estádio São Luís, poucos minutos antes do início do embate entre o Farense e o FC Porto, relativo à 19.ª jornada da Liga.

O incidente verificou-se na zona das roulottes, junto à entrada do topo sul, por onde, habitualmente, entra a claque do Farense, mas onde também estavam adeptos do FC Porto.

A polícia interveio para separar confrontos entre adeptos dos dois emblemas e acabou por deter duas pessoas. Também há registo de um outro adepto que foi transportado para o Hospital de Faro, mesmo ao lado do estádio, com pequenas escoriações.