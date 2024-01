Nico González é a principal novidade no onze do FC Porto para a visita ao Farense, este domingo, na 19.ª jornada da Liga.

Face ao último jogo, Sérgio Conceição só fez mesmo uma mexida: o médio espanhol entra para o lugar de Stephen Eustáquio, que esteve com gripe durante a semana e figura no banco de suplentes.

Já José Mota, não fez qualquer alteração relativamente à equipa que utilizou na última ronda.

O encontro, no Estádio São Luís, está marcado para as 18h00. Siga tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

ONZES INICIAIS:

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Alan Varela e Nico González; Galeno, Pepê, Francisco Conceição e Evanilson.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Zé Pedro, João Mendes, Eustáquio, Romário Baró, André Franco, Iván Jaime, Namaso e Toni Martínez.

ONZE DO FARENSE: Ricardo Velho; Pastor, Gonçalo Silva, Zach Muscat, Talocha; Caseres, Mattheus Oliveira, Cláudio Falcão, Marco Matias Elves Baldé e Bruno Duarte.

Suplentes do Farense: Luiz Felipe; Fran Delgado, Igor Rossi, John Velasquez, Fabrício Isidoro, Cristian Ponde, Belloumi, Vítor Gonçalves e Zé Luís.