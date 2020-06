O FC Porto parte com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, para a 27.ª jornada da I Liga. Entra líder e visita o último classificado, o Desportivo das Aves, que está a 12 pontos da zona de permanência. Apesar do choque de realidades no jogo desta terça-feira, Conceição alerta e aponta à vitória em todos os jogos, num «campo tradicionalmente difícil».

Nas últimas duas épocas, com o regresso dos avenses à I Liga, o FC Porto empatou por uma ocasião e venceu outra pela margem mínima (0-1). «As equipas que lutam por diferentes objetivos têm as suas ambições. O Desp. Aves numa situação difícil, mas matematicamente possível. Espera-nos mais um jogo de campeonato, neste ambiente diferente. Se não ganharmos para os nossos jogos, ficamos com a vida difícil», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival.

«Temos de olhar e focar no jogo de amanhã, três pontos. Estamos atentos ao que se passa à nossa volta, ao rival,que luta pelos mesmos objetivos que nós, mas o foco é em nós, na nossa equipa, na equipa que vamos apanhar pela frente e como essa equipa pode montar uma estratégia. Esse é o nosso trabalho, o nosso foco», concretizou.

O Desp. Aves-FC Porto, da 27.ª jornada da I Liga, joga-se a partir das 21h15 desta terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.