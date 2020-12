Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 frente ao Nacional, numa partida da décima jornada da Liga:



«Foi um jogo consistente do FC Porto. Não me lembro de uma ocasião de perigo do Nacional. Tivemos sempre mais próximos de aumentar a vantagem. Os primeiros vinte e cinco/trinta minutos foram bons. Fizemos dois golos e durante o jogo podíamos ter definido melhor e conseguido outro resultado. Os jogadores cumpriram em muitos momentos o que foi planeado, noutros nem tanto. Mas faz parte. Foi um bom jogo sem ser espetacular.



A minha forma de pensar e de estar é olhar sempre para a baliza do adversário. Não gosto da gestão pela gestão, de controlar o jogo baixando o ritmo ou de ter a bola sem agredir o adversário. Não gosto. Na segunda parte tivemos próximos de marcar mais golos. Foi um jogo consistente.



Não estávamos a pensar no jogo de quarta-feira. Comecei a ver algum cansaço e sei que há jogo quarta-feira, independentemente do adversário. Troquei o Corona e o Otávio, que estavam debilitados, por jogadores frescos, mas a pensar neste jogo. É assim que penso e não vou mudar porque não é justo para o jogo, para o adversário e para os jogadores.»



«O nosso meio-campo tem quatro elementos: o Otávio, o Corona e os dois médios. Os dois homens da frente foram muito importantes no momento da pressão. Preparámos a zona para pressionar, faz parte da análise que fizemos e da identidade da equipa. Hoje houve uma ou outra nuance porque sabíamos onde o Nacional se sente mais confortável para ligar o seu jogo. Em muitos momentos fomos eficazes e criámos perigo. Não gostei que em alguns momentos os dois médios tivessem chegado cinco metros atrasados em relação ao que queria. Podíamos ter criado mais perigo a partir dessa recuperação em zonas adiantadas.»