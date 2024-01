Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 5-0 ante o Moreirense, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

[Importância do resultado:] «Três pontos na nossa caminhada perante um adversário difícil, só tinha perdido em casa do líder do campeonato, tinha sofrido poucos golos e daí a minha satisfação. É verdade que não correu tudo bem, houve momentos positivos no jogo. Há sempre estas ilações a tirar, coisas menos boas, positivas. Houve situações em que ganhámos, não com uma vantagem tão grande no resultado e o conteúdo foi melhor, na minha opinião. Nós, treinadores, olhamos para outras situações, mas contente pela dedicação dos jogadores, o resultado da semana é este e diariamente trabalhamos para que o resultado seja positivo, às vezes consegue-se com mais brilhantismo, mas depende da visão de cada um. Algumas vezes não estou de acordo com o que se diz, quando fomos brilhantes. Houve muitos momentos em que fomos brilhantes e não ganhámos de forma tão folgada.»

[Segunda parte com mais segurança:] «Tem a ver com o que já disse, algumas retificações quando não tínhamos a bola. Na primeira parte, o Moreirense saiu algumas vezes com perigo, acho que quem ligava o jogo do Moreirense numa primeira e numa segunda fase estava a jogar demasiado tranquilo. Tivemos de retificar, bloqueámos mais as ações do Moreirense, ficámos com mais bola e conseguimos criar outras situações e descobrir o espaço. Com o decorrer do jogo, pelo ritmo que metemos, pela capacidade de jogar de forma mais direta, ligada, envolver os laterais, isso cria algum desgaste nas equipas adversárias e sabíamos que íamos encontrar o espaço que queríamos. Acho que não fomos tão competentes na primeira parte falo, não só com bola, mas sem bola também. Alguma desarticulação na nossa linha defensiva, que não é normal. Quem ligava o jogo ou quem jogava de forma mais direta, jogava com um à-vontade que não me deixou satisfeito. Penso que a segunda parte foi mais positiva.»